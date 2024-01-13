"المعبر مفتوح دائمًا".. أبرز تصريحات الرئيس السيسى حول المساعدات الإنسانية لغزة

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تحرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين؛ لتخفيف حدة الأزمة والمعاناة هناك، وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية واستقبال وإرسال المساعدات لغزة.

قال الرئيس السيسي، في تصريحاته بشأن دعم غزة: "إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح".

الرئيس السيسي: مصر ملتزمة باستقبال ونقل المساعدات لغزة

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر مستمرة في استقبال المساعدات الإنسانية وملتزمة بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا جدًا لتخفيف وتهدئة حالة الاقتتال الموجودة في القطاع، كما تبذل مصر جهودًا من أجل دخول كل المساعدات الإنسانية.

كما أشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من وقوف العالم متفرجًا أمام أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يُفرض عليهم عقابًا جماعيًا وحصارًا وتجويعًا وضغوطًا عنيفة للتهجير القسري.

كما دعا الرئيس السيسي، إلى ضرورة اتحاد العالم - حكومات وشعوب- لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يتسق مع قيم العدل والحرية واحترام جميع الحقوق وليس بعضها.