"القومى لحقوق الإنسان" يكشف عن آليات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين فى مصر

نقل عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن مجلس الوزراء ما جرى في اجتماعه اليوم حول موضوع تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.

وقال شيحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إن الدولة تتعامل مع الأجانب بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، وتحترم حقوقهم وتوفر لهم الخدمات اللازمة، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين أجنبي، من بينهم السوريون الذين يمثلون نسبة 10% من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأوضح شيحة، أن الاجتماع تطرق إلى كيفية تقنين أوضاع الأجانب الذين يمكنهم المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذلك إلى فرص اندماجهم في المجتمع المصري والاستفادة من موارده وثقافته.

وأضاف أن مصر تواجه ظروفًا استثنائية بسبب الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط، وأنها لا تحصل على دعم دولي يليق بجهودها في استضافة اللاجئين والمهاجرين.