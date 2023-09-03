التفاصيل الكاملة لضوابط إقامة الأجانب في مصر

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل قرار الإقامة الجديد في مصر بعد موافقة مجلس الوزراء عليه والذي يتعلق بضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله وتقنين إقامة الاجانب بالبلاد.

تفاصيل قرار الإقامة الجديد في مصر

يستعرض موقع الدستور في التقرير التالي تفاصيل قرار الإقامة الجديد ودخول الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

وجاء نص القرار كالتالي :"أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ونص القرار أيضًا على التالي: "يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية".

مع العلم أنه وفق لأوضاع الأجانب في القوانين المصرية فإنه يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي:

إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار.

إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار.