الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": طرح حصص فى شركات أدوية للمستثمرين الأجانب

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر طرح حصص في شركات الأدوية للبيع لمستثمر استراتيجي، في إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، والمشاركة في تطوير صناعة الأدوية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الهدف من الطرح هو العمل تطوير الصناعة وإحداث نقلة نوعية في صناعة الأدوية الحكومية، لافتًا إلى أن المفاوضات تسير حاليا علي التفاوض بشأن بيع تلك الحصص.

ولفت إلى أن الحصة الأكبر في شركات الأدوية المقرر طرحها، ستكون للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتخارج من هذا القطاع المهم والاستراتيجي بكشل كامل، بل تسعى للعمل على تطويره وتنمية الاستثمارات به.

وأوضح أنه لن يتم طرح حصة من شركة النصر للأدوية كونها كانت تحقق خسائر، وتم تقليص هذه الخسائر، وجارٍ العمل على تنميتها، منوهًا بأن الطرح سيكون للشركات التي تحقق أرباحًا، في إطار العمل على تنمية صناعة الأدوية ونقل التكنولوجيا الأجنبية المطلوبة.

وبيّن أن الهدف من الطرح هو تشجيع الاستثمار الأجنبي والتعاون معه، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مصانع الأدوية تكلفته تتجاوز 900 مليون جنيه، وأن هناك طفرة في تطوير خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية.

قطاع الاعمال الشراكة مع قطاع الأعمال أرباح شركات الأدوية وزير قطاع الأعمال العام

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