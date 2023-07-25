النقل: منح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر باليخوت السياحية إقامة 3 أشهر بدل شهر

أعلنت وزارة النقل أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما" وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادو اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب" .

وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتالي تعظيم موارد الدولة.



وتابعت وزارة النقل فى بيان لها اليوم: صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.