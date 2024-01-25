حسين أبو العطا: الاحتفال بعيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الاحتفال بعيد الشرطة ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، ونستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة، ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه.

وأضاف «أبو العطا»، خلال كلمته في احتفالية تحالف الأحزاب المصرية، للاحتفال بعيد الشرطة 72، أن الدولة المصرية تمتلك القدرة والكفاءة في الحفاظ على أمنها واستقرارها بفضل جهود أبنائها البواسل والأبطال داخل جهاز الشرطة المصري الوطني، الذين لا يترددون لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن جموع الشعب المصري العظيم يقدرون بكل الفخر والإجلال الدور التاريخي لرجال الشرطة والتضحيات وتقديمهم أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن، مثمنا النجاحات الكبيرة التي يحققها بواسل الشرطة الأوفياء في حربهم المقدسة ضد قوى الشر والإرهاب والظلام، لا سيما بعدما لمس الجميع حال غياب رجال الشرطة عقب أحداث ثورة يناير 2011 الواقع الصعب الذي عاشه الجميع دون استثناء، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى.