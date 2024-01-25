الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة،  ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة. 

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، بالسيد ستيفان جيمبرت، في زيارته الأولى للمجلس، مشيدة بالتعاون المثمر القائم بين المجلس وفريق عمل البنك الدولي في مصر من أجل العمل على دعم تمكين المرأة اقتصاديًا ودمجها في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والذى يأتى ضمن  السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل فى مصر، وهو مبني على نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، بهدف مساعدة الحكومات والشركات اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل، لافتة انه تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل.

التوسع في مشروع  مجموعات الإقراض والادخار الرقمي

 كما أشارت إلى حرص المجلس على التوسع في مشروع  مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة " والذي يأتى ضمن برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا، موضحه الى اهتمام عدد من   دول الجوار بالاستفادة من تجربة مصر في هذين المجالين. 

وأشارت رئيسة المجلس الى أهمية تسجيل السيدات العاملات في القطاعات غير الرسمية  ضمن السجلات الرسمية للدولة، لتوضيح الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الاقتصادي في الدولة.

 من جانبه أعرب ستيفان جيمبرت عن سعادته بزيارة المجلس، مشيدا  بالتعاون المثمر القائم بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا،متطلعًا إلى مزيد من التعاون المستقبلي لدعم جهود مصر نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة مصر تمكين المرأة البنك الدولي

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