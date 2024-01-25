الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برعاية تيسير مطر.. 42 حزبًا سياسيًا يحتفلون بعيد الشرطة الـ72

تحالف الاحزاب المصريه
تحالف الاحزاب المصريه

احتفل تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا مساء اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة برعاية تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

ووجه أعضاء المجلس الرئاسي، رؤساء الأحزاب بتحالف الأحزاب المصرية التحية للواء محمود توفيق، وزير الداخلية وضباط وجنود الشرطة وحيوا أرواح شهداء الشرطة المصرية على مدار التاريخ.

وأكد تيسير مطر أن هذا اليوم هو عيد لكل المصريين وليس عيدا للشرطة المصرية فقط تقديرا لعطاء وتضحيات الشرطة المصرية منذ عام 52 وحتى يومنا هذا، وأن الأمن والأمان الذي تحياه مصر حاليا وينعم به الشعب المصري يرجع إلى دور الشرطة المصرية في حماية الجبهة الداخلية.

txt

تحالف الأحزاب يعلن دعمه للقيادة السياسية فى التصدى لتحديات مصر

txt

اليوم.. تحالف الأحزاب يُناقش ترتيبات الاحتفال بعيد الشرطة

أضاف أن احتفال تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا يهدف إلى توجيه رسالة شكر وتقدير لكل الضباط والجنود بالشرطة المصرية، وبصفة خاصة قيادات وضباطا وجنود جهاز الأمن الوطني الذي نجح في إحباط كل مخططات الإرهاب، وأهل الشر وحماية وتأمين الجبهة الداخلية.

أشار في كلمته أن الشعب المصري استجاب لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمس في احتفالية عيد الشرطة، مؤكدًا وقوفه صفا واحدا خلف القيادة السياسية وحمايتها وأن مصر أمانة في رقبة جميع المصريين الذين يقدرون عطاء الرئيس السيسي وقيادته لمسيره البناء والتنمية على أرض مصر.

تحدث في الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الأحزاب المصرية ومنهم رؤساء أحزاب الحركة الوطنية والمصريين والعربي الناصري وحقوق الإنسان والمواطنة والأحرار الاشتراكيين والشعب الديمقراطي والريادة والعدالة الاجتماعية والاتحادي الديمقراطي والغد الجديد والعربي للعدل والمساواة ومصر المستقبل ومصر بلدي وحزب مصر العربي الاشتراكي والمستقلين الجدد والدستوري، كما تحدث أيضا في الاحتفالية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وهشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وسيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

تحالف الأحزاب المصرية المجلس الرئاسي محمود توفيق وزير الداخلية جنود الشرطه

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة