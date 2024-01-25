برعاية تيسير مطر.. 42 حزبًا سياسيًا يحتفلون بعيد الشرطة الـ72

احتفل تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا مساء اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة برعاية تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

ووجه أعضاء المجلس الرئاسي، رؤساء الأحزاب بتحالف الأحزاب المصرية التحية للواء محمود توفيق، وزير الداخلية وضباط وجنود الشرطة وحيوا أرواح شهداء الشرطة المصرية على مدار التاريخ.

وأكد تيسير مطر أن هذا اليوم هو عيد لكل المصريين وليس عيدا للشرطة المصرية فقط تقديرا لعطاء وتضحيات الشرطة المصرية منذ عام 52 وحتى يومنا هذا، وأن الأمن والأمان الذي تحياه مصر حاليا وينعم به الشعب المصري يرجع إلى دور الشرطة المصرية في حماية الجبهة الداخلية.

أضاف أن احتفال تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا يهدف إلى توجيه رسالة شكر وتقدير لكل الضباط والجنود بالشرطة المصرية، وبصفة خاصة قيادات وضباطا وجنود جهاز الأمن الوطني الذي نجح في إحباط كل مخططات الإرهاب، وأهل الشر وحماية وتأمين الجبهة الداخلية.

أشار في كلمته أن الشعب المصري استجاب لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمس في احتفالية عيد الشرطة، مؤكدًا وقوفه صفا واحدا خلف القيادة السياسية وحمايتها وأن مصر أمانة في رقبة جميع المصريين الذين يقدرون عطاء الرئيس السيسي وقيادته لمسيره البناء والتنمية على أرض مصر.

تحدث في الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الأحزاب المصرية ومنهم رؤساء أحزاب الحركة الوطنية والمصريين والعربي الناصري وحقوق الإنسان والمواطنة والأحرار الاشتراكيين والشعب الديمقراطي والريادة والعدالة الاجتماعية والاتحادي الديمقراطي والغد الجديد والعربي للعدل والمساواة ومصر المستقبل ومصر بلدي وحزب مصر العربي الاشتراكي والمستقلين الجدد والدستوري، كما تحدث أيضا في الاحتفالية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وهشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وسيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.