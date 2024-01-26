الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة يثمن قرار محكمة العدل لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفا القرار بالتاريخي الذي يحفظ كرامة القانون الدولي شريطة التنفيذ الفوري له.

وأضاف عبد العزيز بأن القرار يمثل انتصارا للسردية التي طالما دعت إليها الدولة المصرية وسعت إلى إيصالها للعالم والتي تعكس حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والأراضي المحتلة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى هذا القرار ليس نهاية المطاف ولكنه بداية طريق طويل لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب إلى حدود ٦٧ وإعادة الحقوق لأصحابها.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة استمرار الضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل والامتثال للقانون الدولي.

وبأغلبية ساحقة 15 قاض مؤيد ضد 2 معارض محكمة العدل الدولية تقبل دعوي جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني مع احقيتها بفرض تدابير فورية مؤقتة على الكيان الصهيوني ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وجاء نص الحكم التمهيدي كمايلي:

- على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري

- على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا

- الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل

- على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة

- على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر

- على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة

- على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

- الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة

- نرى خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة

حزب الإصلاح والنهضة محكمة العدل قطاع غزة حماية الفلسطينيين الانتهاكات الاسرائيلية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة