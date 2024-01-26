الإصلاح والنهضة يثمن قرار محكمة العدل لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفا القرار بالتاريخي الذي يحفظ كرامة القانون الدولي شريطة التنفيذ الفوري له.

وأضاف عبد العزيز بأن القرار يمثل انتصارا للسردية التي طالما دعت إليها الدولة المصرية وسعت إلى إيصالها للعالم والتي تعكس حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والأراضي المحتلة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى هذا القرار ليس نهاية المطاف ولكنه بداية طريق طويل لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب إلى حدود ٦٧ وإعادة الحقوق لأصحابها.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة استمرار الضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل والامتثال للقانون الدولي.

وبأغلبية ساحقة 15 قاض مؤيد ضد 2 معارض محكمة العدل الدولية تقبل دعوي جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني مع احقيتها بفرض تدابير فورية مؤقتة على الكيان الصهيوني ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وجاء نص الحكم التمهيدي كمايلي:

- على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري

- على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا

- الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل

- على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة

- على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر

- على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة

- على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

- الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة

- نرى خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة