عقب قرار "العدل الدولية".. بعثة فلسطين تبحث خطة التحرك بمجلس الأمن والجمعية العامة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تبحث خطة التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة عقب قرار محكمة العدل الدولية.

وضع حد للإجرام وإفلات إسرائيل من العقاب

وقبل قليل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، يضع حدًا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية

وأوضح، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن القرار يذكر العالم أنه لا دولة فوق القانون.

قرارات قوية من "العدل الدولية" ضد الاحتلال

وقالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 15 صوتًا مقابل صوتين وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "16 صوتًا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل عليها اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة".