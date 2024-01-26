أيمن الرقب: نتوقع تدابير عاجلة من "العدل الدولية" لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إننا ننتظر خلال ساعة أن يكون هناك حكم حسبما أعلنت محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أنه قد يكون الحكم أقرب لإصدار تدابير عاجلة بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وتحديدًا في قطاع غزة.

وأضاف الرقب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم كي تتمكن من جمع أدلة ومعلومات حول موضوع الإبادة الجماعية أو نفيها، وهذا ما نتوقعه، لكن قد لا يحدث ذلك بشكل أو بآخر، فقد تقول المحكمة أن الأدلة غير كافية وقد تؤجل البت في هذا الأمر.

وتابع: "ما نتوقعه أن يكون هناك تدابير عاجلة بوقف إطلاق النار بشكل عاجل، وإن صدر ذلك فهو يعد بداية للتحرك، وقد لا يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بذلك، لأنالعدل الدولية لا توجد لديها أدوات لتنفيذ القرارات".

وأوضح، أن هذا القرار سيتم اللجوء به إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار، مؤكدًا أنه في مجلس الأمن هناك حق نقض (فيتو) أمريكي ينتظر الفلسطينيين.