الملك تشارلز يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بدخول العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى في لندن لإجراء عملية جراحية.

وفي وقت سابق، أعلن قصر بيكنجهام، عن دخول الملك تشارلز المستشفى الأسبوع المقبل ليخضع لعلاج من تضخم البروستاتا.

قال متحدث رسمي في قصر بيكنجهام: "الملك تشارلز على غرار آلاف الرجال سنويًا، سيخضع لعلاج من تضخم البروستاتا"، مضيفًا: "التضخم حميد" أي أنه ليس سرطانًا، وأن الملك تشارلز سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل من أجل علاج استكمالي، كما لفت إلى أن جميع مواعيد الملك الرسمية سيتم تأجيلها لفترة قصيرة فقط.