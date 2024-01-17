الإعلان عن دخول الملك تشارلز المستشفى: ما دخل الأميرة كيت؟

أعلن قصر بيكنجهام، الأربعاء، عن دخول الملك تشارلز المستشفى الأسبوع المقبل ليخضع لعلاج من تضخم البروستاتا.

قال متحدث رسمي في قصر بيكنجهام: "الملك تشارلز على غرار آلاف الرجال سنويًا، سيخضع لعلاج من تضخم البروستات"، مضيفًا: "التضخم حميد" أي أنه ليس سرطانًا، وأن الملك تشارلز سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل من أجل علاج استكمالي، كما لفت إلى أن جميع مواعيد الملك الرسمية سيتم تأجيلها لفترة قصيرة فقط.

دخول كيت ميدلتون المستشفى

وسبق كينغستون قصر بيكنجهام بـ90 دقيقة في الإعلان عن دخول الأميرة كيت ميدلتون المستشفى يوم أمس، لإجراء عملية جراحية في البطن في The London Clinic.

وورد في البيان أن الأمر لم يحدث بشكل مفاجئ، بل إن العملية كان مخططًا لها بشكل مسبق، كما ورد ما يلي: "كانت الجراحة ناجحة ومن المتوقع أن تبقى الأميرة في المستشفى مدة تتراوح بين عشرة إلى 14 يومًا، قبل أن تعود إلى المنزل لتتماثل بالشفاء الكلي".

وأضاف البيان: "بحسب التوجيهات الطبية، من المستبعد أن تعود إلى الواجبات العامة قبل يوم الفصح".

وتابع "تقدر أميرة ويلز الاهتمام الذي ستثيره هذه البيانات. وتأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في المحافظة على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ وتبقى تفاصيل حالتها الطبية أمرًا شخصيًا خاصًا".