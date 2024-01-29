الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "القومي للمرأة" يعقد ندوة حول "العلامة التجارية الجماعية" بمعرض الكتاب

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

يعقد المجلس القومى للمرأة،  غدًا  الثلاثاء، ندوة حول “العلامة التجارية  الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث”، وذلك  بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، في قاعة بلازا 1، فى إطار فعاليات الدورة 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر  حتى 6 فبراير المقبل. 


وتأتي الندوة بحضور الدكتورة مروة زين العابدين،  مدير برنامج الماجستير في تحقيقات الجرائم السيبرانية والمشرف على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس،  والأستاذة هبة السيد الشربينى نصار،  فاحص اول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية،  ويدير الندوة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة.

وفى ذات السياق،  يواصل جناح المجلس القومى للمرأة استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.

ويعرف مسؤولو جناح المجلس الزوار بمحتوى المطبوعات المعروضه بالجناح، فيما أشاد الزوار بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات، علاوة على اعجباهم بمنتجات المشروع القومي للمرأة التي أثارت اهتمام رواد المعرض.

ويضم جناح المجلس مجموعة من اصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي  والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي  تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من  السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية   والرسم على الخزف وصناعة الصابون وصناعة الاكسسوار

ويضم جناح المجلس ركنًا خاصًا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية انتصار السيسي، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

المجلس القومي للمرأة معرض الكتاب العلامة التجارية الجماعية الحفاظ على التراث الجرائم السيبرانية

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