سؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن الرقابة على الجامعات الخاصة

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجھًا إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئیس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن الرقابة على الجامعات الخاصة.

وقالت الشريف في مذكرتها الإيضاحية: انطلقت مسيرة التعليم الخاص الجامعي منذ التسعينيات وهي للطلبة الراغبين في التعليم العالي ممن لم يقبلوا في الجامعات الحكوميه بسبب المجموع أو لأي سبب اخر كالمغتربين مثلا.

وأضافت: ندرك جميعا مدى اهمية التعليم الجامعي الخاص وندرك أيضا اهمية الإشراف عليه ومتابعته ومراجعه كل كبيرة وصغيرة به، ونعلم أن أزمة التعليم الخاص تتمثل في تعظيم منطق الربح وهذا يستوجب علينا زيادة الرقابة والمتابعه لهذه الجامعات وزيادة الرقابة على قيادات تلك الجامعات.

واختتمت بيانها متسائلة: ما شكل الرقابة على الجامعات الخاصة؟ وما دور وزارة التعليم العالي في وضع السياسات التعليمية والإدارية لهذه الجامعات؟ وما دور الوزارة في الرقابة على قيادات الجامعات الخاصة؟