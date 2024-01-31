سمر نديم ترفع علم فلسطين في معرض الكتاب

رفعت صانعة المحتوى سمر نديم، علم فلسطين في معرض الكتاب، وحرص الزوار على التقاط الصور معها حيث إن لها كتاب فى معرض الكتاب بعنوان "سمر وجليلة".

سمر نديم هي كاتبة ومذيعة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة للخدمات والتنمية التابعة لوزارة التضامن، وأيضا هى صاحبة دار زهرة مصر للكبار بلا مأوى والتى تحتوى على العديد من الحالات الصعبة للسيدات المشردات الذين يفترشن فى الشوارع، لكنهم الآن يتم تهيئتهن نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا حتى يتم إدخالهن فى نسيج المجتمع من جديد، ومن بين تلك الحالات هى شخصية يدعى اسمها جليلة والتى قررت الكاتبة سمر نديم عمل كتاب باسمها وذلك يرجع إلى مدى تأقلم جليلة على الحياة الكريمة التى وفرتها لها الكاتبة سمر نديم لها.



وحتى أمس سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نحو 355201 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏1993798 زائرًا، مُقتربا بذلك من المليون الثاني خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، واقتراب العدد اليوم من كسر حاجز المليون الثاني خلال ستة أيام فحسب".

وقالت وزيرة الثقافة: "يشهد المعرض حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني، والسمة المميزة له هذا العام تكمن في حرص آلاف الأسر من القرى والمدن من خارج العاصمة، على تنظيم رحلات يومية يُشارك فيها الآلاف من جميع الفئات العمرية لزيارة المعرض، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين.