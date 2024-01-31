كاتبة سعودية: معرض الكتاب يشهد إقبالًا كبيرًا.. وأشكر مصر على مجهودها

قالت الكاتبة السعودية حنين غنيم، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالًا كبيرًا، مقدمة الشكر لمصر على مجهودها في تنظيم المعرض.



وأضافت الكاتبة السعودية لـ"الدستور"، أنها تشارك في المعرض بكتابها "خاتم السوليتير"، وهو كتاب أدبي، به أشعار عن السفر، الاشتياق، الفراق، الانتظار، يتناول وصف المشاعر في العلاقات سواء كانت العلاقات بين زوج وزوجته أو أب وابنته.

وأشارت الكاتبة السعودية، إلى أنها سبق وأن شاركت في معارض الشرقية، الرياض، جدة، والمدينة، بالإضافة إلى مشاركتها الحالية في معرض القاهرة، مضيفًا أنها ستكرر المشاركة في النسخة القادمة من المعرض بكتاب جديد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.



واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.