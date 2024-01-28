السيلفى يوثِّق زيارة معرض الكتاب فى اليوم الرابع

حرص عدد من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 على التقاط الصور التذكارية وصور "السيلفي" بكاميرات هواتفهم المحمولة في الساعة الأولى لهم في اليوم الرابع لتوثيق لحظاتهم بمقر المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.