الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السيلفى يوثِّق زيارة معرض الكتاب فى اليوم الرابع

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرص عدد من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 على التقاط الصور التذكارية وصور "السيلفي" بكاميرات هواتفهم المحمولة في الساعة الأولى لهم في اليوم الرابع لتوثيق لحظاتهم بمقر المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

 

 

IMG-20240128-WA0019
IMG-20240128-WA0019
معرض القاهره الدولي للكتاب الصور التذكارية نصنع المعرفة نصون الكلمة الهيئة المصرية العامة للكتاب أجنحة معرض الكتاب

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية

فشل استخباراتى غير مسبوق.. اعتراف إسرائيلى مثير بشأن حرب غزة ومواجهة حماس

اليوم الـ114 للحرب.. شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة فى صفوف النازحين فى غزة