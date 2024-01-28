معرض الكتاب 2024.. إنجي علاء عن رواية "الأشقر مروان": انتظر رأي الجمهور

أعربت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء عن سعادتها البالغة بتواجدها ضمن كتاب الدورة الـ ٥٥ من معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، وذلك من خلال عرض روايتها "الأشقر مروان".

وتابعت علاء في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "كنت سعيدة جدًا بالتواجد مع الجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 أثناء توقيعي للجمهور على رواية الأشقر مروان وانتظر رأي الجمهور فيها وحقيقي سعيدة جدًا بالناس التي تواجدت وستحصل على الرواية".

ووجّهت الكاتبة والاستايليست إنجي علاء رسالة إلى جمهورها ومتابعيها لحضور حفل توقيع روايتها الأخيرة "الأشقر مروان"، التي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على الرغم من صدورها عام 2019، إلا أنًّ الإقبال من الجمهور عليها لا يزال كبيرت بسبب إثارة أحداثها وقوة سردها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.