مسلسلات رمضان 2024| القائمة الكاملة لأبطال "صيد العقارب" لـ غادة عبد الرازق

تمكن أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب"، من تصوير حوالي 50% من المسلسل الذي سيخوض الماراثون الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وسيمون، ورياض الخولي، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي سيكون مكوّن من 15 حلقة يعرض في نصف رمضان 2024.

وينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد الذي تخوض الفنانة غادة عبد الرازق بطولته بعد نجاح مسلسلها تحت الحزام، والذي عرض مؤخرًا عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحققت نجاح كبير من خلاله، خاصًة أنه ينتمي إلى القصص الحقيقية.

ويرصد "الدستور" القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبد الرازق، في سياق السطور التالية.

الفنانة غادة عبد الرازق، هى بطلة مسلسل صيد العقارب وتدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، وهى إمرأة قيادية ومستقلة بحياتها.

الفنان أحمد ماهر، يجسد شخصية محوّرية ضمن أحداث مسلسل "ًصيد العقارب" وسيكون والد الفنانة غادة عبد الرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفنان رياض الخولي، يدخل في صراع بشكل مستمر مع الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث المسلسل لكونه صعيدي يرفض حرية الفتيات.

الفنان محمد علي رزق، يجسد شقيق الفنان غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، والذي يحصل على كل حقوقه طبقًا للعادات والتقاليد وهو الأمر الذي ترفضه "غادة" ضمن أحداث المسلسل.

أبطال في صيد العقارب

الفنانة سيمون، والفنان مجدي بدر، الفنان أحمد سعيد، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، والفنان ماجد المصري، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، محمد نجاتى، كريم محجوب، ساميه عاطف،ميار الغيطي، عمر الجوهريـ وعماد صفوت، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.