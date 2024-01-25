الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

ازداد البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث الأكثر شهرة جوجل، خاصةً بعد زواج نديم الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي، من رام الله التي تلعب دورها الفنانة هاجر سراج، ضمن أحداث مسلسل حالة خاصة.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل الذي يعرض حصريا عبر المنصة الرقمية watch it وهو أحدث انتاجاتها بعد نجاح ريفو، وبالطو، وعلي باب العمارة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

وتصدر اسم مسلسل حالة خاصة محركات البحث الالكتروني والتريند حتي الآن وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع أبطاله على رأسهم الفنان طه دسوقي الذي خرج بعيد عن إطار الكوميديا في شخصية جديدة عليه ومختلفة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

يعرض مسلسل حالة خاصة عبر المنصة الرقمية watch it وهو أحدث إنتاجاتها والذي أعطت الفرصة والبطولة المطلقة الأولى الفان طه دسوقي، ويعرض في الساعة الـ ١٢ صباحا من أربعاء كل أسبوع بواقع حلقتين من الأسبوع ومتبقي حلقتين حتي ينتهي عرض المسلسل.

قصة مسلسل حالة خاصة

يجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع وهو شاب مصاب بالتوحد ويحلم أن يصبح محاميا مشهورا، ويقع في حب فتاة تعمل معه في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار إلا أنها لا تحبه، إلا أنها تتزوج منه بسبب انتهاء فترة إقامتها وحتي لا يتم ترحيلها من البلاد، وتتصاعد الأحداث خاصةً مع وجود عز الذي يلعب دوره الفنان حسن أبو الروس ويحاول التلاعب بنديم بسبب مرضه.

فى الـ12 صباحًا.. انطلاق عرض حلقات "حالة خاصة" الجديدة

نديم يتزوج رام الله.. اعرف أحداث الحلقة 7 من مسلسل حالة خاصة

أبطال مسلسل حالة خاصة

يضم مسلسل “حالة خاصة” عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم غادة عادل، التي تعود للمحاماة من جديد في أحداث المسلسل، والفنان طه دسوقي، والذي يخوض البطولة المطلقة الأولى له بعد نجاح مسلسل “الصفارة” الذي عرض في السباق الرمضاني 2023، بجانب كل من هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس وهو من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبد العزيز النجار، موسيقي تصويرية للموسيقار العالمي هاني شنودة.

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