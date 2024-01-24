نديم يتزوج رام الله.. اعرف أحداث الحلقة 7 من مسلسل حالة خاصة

تصدر السؤال عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة 7 وتفاصيلها المنتظرة محرك البحث جوجل، إذ يهتم الآلاف عبر المنصات بأول بطولة مطلقة للممثل الواعد، طه الدسوقي، وقصة مسلسل حالة خاصة الجديدة في طرحها وتناولها قصة شاب مصاب بالتوحد يحاول الاندماج في المجتمع والحصول على حقه في العمل والتنافس في مجال المحاماة بناء على مهاراته متجنبًا الإقصاء بسبب وضعه، وفي سبيل هذا الهدف يخوض رحلة مثيرة.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل حالة خاصة

في الحلقة 7 من مسلسل "حالة خاصة"، شهدنا بداية مثيرة حيث اكتشفت غادة عادل "أماني النجار" تسريب ملف خاص من مكتبها أثناء إجازتها، وعند عودتها طلبت عبير "وئام مجدي" معرفة كل التفاصيل عن المتدربين الخمسة الذين كانوا يتدربون في المكتب.

قررت أماني قطع إجازتها والعودة للمكتب لتفاجئهم بأنها ستعمل معهم على قضية جديدة.

أما في الجانب الآخر، بدأ المسلسل بإنقاذ نديم "طه دسوقي" لصديقته رام الله "هاجر السراج" من الترحيل ووافق على الزواج منها لتجديد إقامتها. شكرت رام الله نديم على وقوفه بجانبها ومساعدتها، معبرة عن شكرها له لأنه كان الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبها في تلك الظروف.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل حالة خاصة

أصبحت حلقتين من مسلسل "حالة خاصة"، بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، والطفل آدم وهدان، متاحة اليوم الأربعاء على منصة "watch it" الإلكترونية. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

القنوات الناقلة لمسلسل حالة خاصة ومواعيد العرض

تعرض مسلسل حالة خاصة حصريًا على منصة "Watch it" يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والساعة 1 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتم بثه أيضًا على قنوات "MBC Masr" و"On E"، حيث يُعرض على MBC Masr يوم الخميس الساعة 9 مساءً، وعلى قناة "On E" يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

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