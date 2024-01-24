عبدالفتاح الجرينى ينتظر عرض كليب جديد بعنوان "على بالى"

يستعد الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "على بالي" ومن المقرر ظهورها للنور قريبًا على منصات الأغاني قريبًا، إضافة إلى نشرها عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت قناة روتانا ميوزك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مقطع فيديو من كليب أغنية على بالي لـ عبدالفتاح الجريني، معلقة: "على بالي.. قريبًا".

الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني

بعد غياب 5 سنوات عن حفلات المغرب وبحضور كل من لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق روني تورياف، والبطل المغربي جمال بن صديق المتخصص في رياضة الكيك بوكسينج، ولاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري، والممثل والفكاهي المغربي وحيد بوزيدي، أحيا النجم المغربي عبدالفتاح الجريني ليلة لا تنسى ضمن فعاليات رالي المغرب والتي شارك فيها مع عدد من النجوم العالميين والمغاربة، في مدينة أكادير.

وقدم الجريني وصلة غنائية مشتركة مع الـ دي جي فان تفاعل فيها الحضور مع أغانيه مثل جابرا، يا حبيبي، وأشوف فيك يوم، وظالمة التي قدمها بشكل مختلف على المسرح حيث شاركه فيها أحد العازفين على الجيتار المحليين وهى الأغنية التي طرحها بشكل ديو مع زوجته.

آخر أعمال عبدالفتاح الجريني

وطرح الجريني مؤخرًا أغنية بعنوان كدابة والتي تعاون فيها مع Mo beazy الذي تولى أيضا تلحينها وميكس وماستر James Van Zundert & Faical Nouach، وكان قد تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»