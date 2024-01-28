مسلسلات رمضان 2024| الصور الأولى من كواليس إمبراطورية ميم.. لـ خالد النبوي وحلا شيحة

يواصل أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية ميم" التصوير والسباق مع الزمن للانتهاء من تصوير العمل الفني، لعرضه ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحة التي تعود للفن بعد انفصالها عن زوجها معز مسعود.



تفاصيل شخصية خالد النبوي في إمبراطورية ميم

ويظهر الفنان خالد النبوي أب لـ6 أبناء وهم: "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

ويناقش “إمبراطورية ميم” العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم