أول ثمار الخطوبة.. "أمور بسيطة" تجمع ليلى زاهر بـ هشام جمال

نشر المنتج هشام جمال، بوستر يجمعه بخطيبته الفنانة ليلي زاهر عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلنًا طرحه لكليب جديد يجمع بينهما بعد إعلان الخطوبة.

وكتب "هشام" على الصورة التي جمعت بينه وبين خطيبته ليلي زاهر قائلًا:"بعد ساعة بالظبط إن شاء الله هتشوفوا حاجة جديدة جدا، بقالنا فترة كبيرة شغالين عليها بس ياريت متربطوش بين اللي هتشوفوه وبين علاقتنا الحقيقية".

في وقت سابق، أعلن هشام جمال خطبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر وحرص هشام وليلى على مشاركة جمهورهم أجواء الاحتفال بالخطوبة التي تمت منذ أيام حيث قام هشام بنشر صور تجمعه بليلي زاهر التي ظهرت خلال صور حفل الخطوبة بنيولوك جديد وشكل انحف بكثير.

وبدأت قصة حب هشام جمال وليلى احمد زاهر منذ اشتراكهما في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت بجزئيه الأول والثاتي.

ورغم الشائعات التي ظهرت بتخلي هشام وشركته الإنتاجية عن دنيا سمير غانم من أجل ليلى زاهر الا انه نفي تلك الشائعات جملة وتفصيلا في حينها.

وعقب الإعلان عن تقديم مسلسل" في بيتنا روبوت" تم إسناد البطولة لليلى زاهر ومن هنا بدأت قصة حب هشام جمال وليلى احمد زاهر ورغم نفي الطرفين لوجود اي علاقة عاطفية تجمع بينهم وانهم بمثابة الأصدقاء إلا أن علاقة الصداقة تطورت إلى مرحلة الحب والارتباط بعد ظهورهم سويا في أكثر من تجمع فني وعائلي.