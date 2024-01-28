الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زوجة خالد الصاوي تكشف لـ"الدستور" حقيقة تعرضه لوعكة صحية

خالد الصاوي
خالد الصاوي

تصدر اسم الفنان خالد الصاوي، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تداول أخبار توضح تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها لأحد المستشفيات.

وأوضحت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، حقيقة تعرضه لوعكة صحية، والتي نفت هذا الأمر، مؤكدًة أنه مصاب في ضرسه فقط لا غير وأن هذه الأخبار غير صحيحة.

وطمأنت مي كريم، من خلال "الدستور" جمهور الفنان خالد الصاوي على حالته الصحية، قائلًة: "الحمد لله الفنان خالد الصاوي بخير وكويس وكل الأمر إن ضرسه تعبه شوية، وشكرًا للجمهور على رغبته في الاطمئنان على الحالة الصحية له".


ليه تعيشها لوحدك


وشارك الفنان خالد الصاوي مؤخرًا في عالم السينما من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والذي حقق إيردادت ضعيفة تزامنًا مع عرض عدد من الأفلام الجديدة التي تصدرت الإيرادات، والتي أبرزها فيلما "الإسكندراني" لأحمد العوضي، و"الحريفة" لنور النبوي.

تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

قصة وأحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

ويجسد شريف منير شخصية طبيب فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، والطفل منذر مهرجان، وهو من تأليف أحمد عبدالعزيز، وإخراج حسام الجوهري، ويندرج الفيلم ضمن النوع الاجتماعي، ويروي قصة إنسانية مؤثرة، تجمع بين شريف منير الذي يلعب دور طبيب، وخالد الصاوي الذي يعاني من مرض السرطان، ويكشفان عن أسرار حياتهما.

فيلم ليه تعيشها لوحدك ليه تعيشها لوحدك زوجة الفنان خالد الصاوي مي كريم الفنان خالد الصاوي حقيقة تعرضه لوعكة صحية

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