إنجي علاء تروّج لـ"الأشقر مروان" بمعرض الكتاب: يا رب تعجبكم 

روّجت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، عن روايتها "الأشقر مروان"، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلال نشرها غلاف الرواية، وهو الأمر الذي لاقي تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

وعلّقت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء على الغلاف الذي شاركت به جمهورها قائلًة: "هستناكم إن شاء الله يوم السبت 27 الساعة 4 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في التجمع الخامس.. قاعة 2 جناح B24 ويا رب الرواية تعجبكم".

ووجّهت الكاتبة والاستايليست إنجي علاء رسالة إلى جمهورها ومتابعيها لحضور حفل توقيع روايتها الأخيرة "الأشقر مروان"، التي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على الرغم من صدورها عام 2019، إلا أنًّ الإقبال من الجمهور عليها لا يزال كبيرت بسبب إثارة أحداثها وقوة سردها.

مراحل من حياة الكاتبة إنجي علاء

تجدر الإشارة إلى أن الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، هي كاتبة مصرية، تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكانت تملك مجلة تصدر بالإنجليزية تسمى ابتهاج، كما أنها مؤلفة رواية قانون الكارما ورواية لعبة إبليس، التي تحمل اسم مسلسل ذاته لعب بطولته الفنان يوسف الشريف.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.