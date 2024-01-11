الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

إنجي علاء تشيد بـ"الحريفة": "كل الكاست جامدين وشاطرين"

الحريفة
الحريفة

أشادت الكاتبة إنجي علاء، بأبطال وصنّاع فيلم “الحريفة” مع تصدره إيرادات شباك التذاكر خلال موسم منتصف العام الدراسي، أو المعروف أيضًا بـ"الكريسماس".

“الحريفة” فيلم من بطولة مجموعة من الشباب على رأسهم نور النبوي، وكزبرة، وأحمد غزي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

وكتبت “علاء” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فيلم الحريفة حلو أوي.. نور النبوي كاريزما وقبول وشطارة واحمد غزي اكتشاف وهيبقى من أهم ممثلين جيله وكزبرة مسخرة ونور ايهاب حبيبتي قمر وميدو يمثل بقى عادي بعد كده”.

وأضافت الكاتبة إنجي علاء: “كل الكاست جامدين وشاطرين.. برافو المؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد.. كسبنا مخرج مهم.. والف مبروووك المنتج طارق الجنايني وكل صناع العمل.. تجربة موفقة جدا وبالتوفيق والنجاح دايما”.

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أبطال "الحريفة" يتحدثون عن كواليس الفيلم خلال العرض الأول

فيلم “الحريفة”

فيلم “الحريفة” تناول قصة تتلخص في تجميع فئات المجتمع بطبقاته المختلفة في فريق كرة قدم، تجمعوا سويًا من أجل الوصول إلى غاية واحدة وهي الفوز، والفوز بالبداية كان من أجل المال لكن مع الأحداث يجدون أن الفوز هو معرفة الآخر ومتابعة أحواله.

أحداث العمل الذي تألق خلالها رؤوف السيد في إظهار شكل الحارة الشعبية بطريقة دخلت قلوب المشاهدين وجعلتهم يتناقلون رأيهم عبر مواقع السوشيال ميديا، ما دفع الكثيرين لمشاهدة العمل في دور العرض السينمائي، ليدخل كما كبيرا من الجمهور المتعطش لمتابعه مثل تلك الأعمال.

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أبطال فيلم الحريفة

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نورالنبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

 

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