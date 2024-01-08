أحمد غزى: كواليس "الحريفة" كلها ضحك مع كزبرة ونور النبوى

أعرب الفنان أحمد غزي عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلم "الحريفة"، وتصدره منصات التواصل الاجتماعي وحديث مستخدمي السوشيال ميديا، حيث يلعب شخصية "شيشتاوي" ضمن أحداث فيلم "الحريفة"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.

وتابع غزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "شخصية شيشتاوي هي شخصية مختلفة تمامًا عني، وبعيدة كل البعد عني، وهي شخصية جديدة ومختلفة عني، وهو ما حمسني للمشاركة في فيلم الحريفة، بجانب الروح التي كانت تسيطر علينا جميعًا، الأجواء كلها طاقة حلوة وإيحابية طوّال الوقت، والكواليس كلها ضحك حرفيًا".

وأضاف الفنان أحمد غزي: "الحمد لله ربنا كرمنا بفريق عمل كان كله حابب اللي بيعمله، وهذا ظهر للجميع، سواء الجمهور أو غيره، والمشروع جديد وكان بيقدّم جيلنا، كما أن هذه التجربة مختلفة، وكانت أول مرة أعيش كواليس مثل هذه".

وتدور أحداث فيلم الحريفة حول شاب يُدعي ماجد، وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية، لينطلق مع شباب آخرين ويبدأ حياة جديدة، إذ تتناول أحداث الفيلم لعبة كرة القدم، وحلم الكثير من الشباب بها.

أحداث فيلم "الحريفة" حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد"، تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".





