"الشناوى" يضع الأهلى فى "ورطة" قبل نهائى الأبطال.. رابطة النقاد تُطالب برد حاسم

أعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، رفضه القاطع التصريحات التي أدلي بها محمد الشناوي حارس نادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، في الثامنة مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الجاري (2023 /2024).

كانت مباراة الذهاب بين المارد الأحمر وفريق باب سويقة، التي أقيمت السبت الماضي على ملعب رادس بتونس، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأشار المكتب التنفيذي لرابطة النقاد، في بيان، إلى أنه "فوجئ برد بحارس نادي الأهلي ردًا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم، متضمنا كلامًا به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بادعائه بأنها تخلق دائمًا المشاكل"، وهو ما يراه “تجاوزا غير مقبول وفيه نوع من عدم الأدب الذى يتطلب التعامل معه بحزم”.

وأشار المكتب التنفيذي، إلى إبلاغ نادى الأهلى، بالرفض القاطع لتجاوز أحد لاعبيه مع واقع التقدير الكامل للمؤسسة الرياضية، بعيدًا عن تصرفات شخص بداخلها.

وطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة نادي الأهلي، بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي وتعديل تصريحه فورًا والاعتذار عما بدر منه، والتأكيد علي احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع التأكيد الكامل على دعم النادي في مباراته بنهائي دورى الأبطال الإفريقي.

كما أكد المكتب التنفيذى، أنه لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد تجاوز الشناوى، بالتنسيق مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد الشناوي، هاجم الصحفيين المصريين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، الذي عقد ظهر اليوم الجمعة، متهما الصحفيين بافتعال المشاكل والأزمات داخل الفريق الأحمر.