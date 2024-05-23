الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ياسين مرياح: الأهلي والترجي الأفضل في إفريقيا.. وسنحاول امتصاص حماس الجماهير

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

تحدث ياسين مرياح، مدافع فريق الترجي التونسي عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في المباراة التي ستقام في تمام الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بعد تعادله ذهابًا بدون أهداف على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

وقال ياسين مرياح في تصريحات عبر إذاعة موزاييك التونسية: "مواجهة الأهلي ستكون صعبة للغاية بكل تأكيد خاصةً أنها ستكون بين أفضل فريقين في إفريقيا كما أن الأهلي سيكون خامس نهائي له على التوالي".

وأضاف "سنكون مركزين بنسبة 100% أمام الأهلي، 90 دقيقة تفصل كل فريق عن البطولة وأتمنى أن تكون من نصيبنا".

وتابع "الحظوظ بين الفريقين متساوية حتى أمام جماهير الأهلي ونحن سنقاتل وسنقدم كل ما لدينا".

وواصل حديثه "سنحاول امتصاص حماس وضغط الجماهير في أول 20 دقيقة من المباراة وسنحاول بعدها أن نجاري المباراة".


موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يستضيف المارد الأحمر نظيره فريق باب سواقة، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تنقل مواجهة الإياب المرتقبة على لقب الأميرة السمراء بين الأهلي والترجي التونسي، المقرر انطلاقها الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على الهواء مباشرة فضائيا.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر القناة القطرية، يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية والإفريقية، قبل المباراة وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين وما بعد المباراة ومراسم التتويج.

بينما على البث الأرضي، تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، على الهواء مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين أيضا.

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