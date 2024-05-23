بشرى سارة وظاهرة سلبية للأهلى قبل مواجهة الترجى فى نهائى أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز بعد أن تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي بدون أهداف على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

بشرى سارة قبل النهائي الإفريقي

فأل خير لجماهير النادي الأهلي قبل مواجهة السبت، خاصةً أن الفريق الذي يطيح بـ صن داونز من نصف نهائي دوري الأبطال لا يتوج باللقب مثلما حدث مع الوداد العام الماضي، وقد يحدث مع الترجي في النسخة الحالية.

ظاهرة سلبية للمارد الأحمر

يعاني الأهلي من عقم تهديفي في الشوط الأول بشكل واضح في مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتحديدًا في مواجهات منذ بداية دور المجموعات وحتى نهائي المسابقة.

وسجل لاعبو الأهلي 12 هدفًا بواقع 6 أهداف في دور المجموعات و6 أهداف في الدورين ربع ونصف النهائي بينهم 11 هدفًا في الشوط الثاني وهدف وحيد في الشوط الأول وتحديدًا في بداية مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية.

وعلى مدار مباريات الفريق هذا الموسم، سجل الأهلي 35% من أهدافه في الشوط الأول في المقابل 65% من أهدافه في الشوط الثاني.

وأحرز 5 أهداف فقط في أول 15 دقيقة من بداية المباراة، وهذا مؤشر خطير ومُقلق للغاية قبل المباراة النهائية التي يسعى الأهلي للتسجيل فيها مبكرًا وحسم الأمور.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يستضيف المارد الأحمر نظيره فريق باب سواقة، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

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