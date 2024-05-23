الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتحكيم نادالا.. موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي

ذهاب الأهلي والترجي
ذهاب الأهلي والترجي التونسي

موعد مباراة الأهلي المرتقبة أمام الترجي التونسي على لقب نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها، سيظل هو المتصدر لكافة محركات جوجل، خلال الساعات المقبلة، لحين انتهاء صافرة الكونغولي نادالا للمباراة ومعرفة الفريق المتوج بالأميرة السمراء في نسختها الحالية (2023/2024).

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يستضيف المارد الأحمر نظيره فريق باب سواقة، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

التعادل السلبي يحسم مواجهة الذهاب

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، على لقب الأميرة السمراء، مواجهة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، التي أقيمت السبت الماضي برادس.

القنوات الناقلة لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تنقل مواجهة الإياب المرتقبة على لقب الأميرة السمراء بين الأهلي والترجي التونسي، المقرر انطلاقها الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على الهواء مباشرة فضائيا.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر القناة القطرية، يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية والإفريقية، قبل المباراة وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين وما بعد المباراة ومراسم التتويج.

بينما على البث الأرضي، تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، على الهواء مباشرة، مع تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين أيضا.

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نادالا يقود مواجهة إياب نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي

يقود الكونغولي جون جاك نادالا مهمة إدارة ساحة المستطيل الأخضر، خلال مواجهة الإياب المرتقبة على كأس الأميرة السمراء بين الأهلي والترجي التونسي.

ويعاون حكم الساحة في مهمته مواطنيه الغاني دانيال لاريا حكم مساعد أول، والسوداني محمد عبدالله حكم مساعد ثان، بينما يتولى الجزائري لحلو بن براهيم، غرفة تقنية الفيديو "VAR".

حلم النجمة الثانية عشر

مواجهة السبت، نحو النجمة الثانية عشر من الأميرة السمراء، ستظل بمثابة حلم يراود جميع عشاق ومسئولو النادي الأهلي، سواء جماهير أو لاعبين أو جهاز فني.

ويمتلك المارد الأحمر، العدد القياسي في مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقب، كان أخرها نسخة الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي هنا بالقاهرة والفوز بنتيجة 2/1، والتعادل الإيجابي خارج الديار في كازبلاانكا 1/1.

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