فى الإياب.. الأهلى والخوف من تكرار سيناريو 1990 مع الترجى

يستعد نادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي الرياضي التونسي في مباراة الإياب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وفي مباراة الذهاب على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي في مدينة رادس، نجح الأهلي في تحقيق ما أراده في هذه المباراة بفرض نتيجة التعادل السلبي على الترجي.

وهذا هو التعادل الأول بنتيجة سلبية ما بين الأهلي والترجي على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي.

وهذه النتيجة ليست سيئة بل تبدو جيدة، لكنها تتطلب من الأهلي أن يفوز بأي نتيجة من أجل أن يتوج باللقب الـ12 في تاريخه، أما التعادل فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون دون أهداف، وعندها يتم الاحتكام إلى ضربات ترجيحية، أما الحالة الثانية أن يكون إيجابيًا، وعندها ينتزع الترجي اللقب من الأهلي، وهذه خطورة التعادل السلبي في مباراة الذهاب خارج الأرض.

الأهلي والتعادل خارج الأرض سلبيًا

هذه المرة الرابعة التي يتعادل فيها الأهلي دون أهداف في لقاء الذهاب في النهائي خارج ملعبه، فالمرة الأولى كانت في نسخة 1987 مع نادي الهلال السوداني، وفي لقاء العودة تغلب عليه بنتيجة هدفين نظيفين.

والمرة الثانية كانت في نسخة 2005 ضد نادي النجم الساحلي التونسي، وفاز عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في مباراة الإياب.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 2007 أمام النجم الساحلي أيضًا، وتمكن النجم الساحلي من التغلب على الأهلي بنتيجة ليست قليلة 3–1 في لقاء العودة.

إذن حين تعادل الأهلي سلبيًا في مباراة الذهاب في النهائي خارج ملعبه نجح في الحصول على اللقب مرتين، وفقده مرة لكن يظل التعادل بنتيجة سلبية خارج الأرض نتيجة خادعة، وليست مطمئنة، كما يتصور الكثيرون.

الأهلي والترجي 1990

كما أن التعادل مع الترجي تحديدًا بنتيجة دون أهداف في لقاء الذهاب على ملعبه لا يمثل بشرة خير لإدارة الأهلي وجماهيره، بل يمثل فألًا شؤمًا لأن سبق أن التقيا في نسخة 1990 في دور الـ16، وعقب التعادل سلبيًا في مباراة الذهاب على ستاد المنزة، عجز الأهلي عن تحقيق الانتصار، ولو بهدف يتيم في مباراة الإياب، وانتهت أيضًا بنتيجة سلبية، وبعدها تم إقصاء الأهلي بضربات ترجيحية 4–5.

وهو ما تخشى إدارة وجماهير الأهلي بشدة من تكراره في مباراة الإياب في نهائي النسخة الحالية.

بعيدًا عن النهائيات، فقد تعادل الأهلي من قبل بنتيجة دون أهداف في لقاءات ذهاب خاضها خارج ملعبه في أدوار إقصائية أخرى.

1982

في نسخة 1982 تعادل مع نادي جينيو يونايتد الصومالي سلبيًا في مباراة الذهاب في الدور الثاني، بعدها فاز عليه بنتيجة هدف وحيد في مباراة الإياب.

1983

وفي نسخة 1983 بعد التعادل مع نادي نكانا الزامبي بنتيجة سلبية في لقاء الذهاب في دور قبل النهائي تغلب عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في لقاء العودة.

1988

وفي نسخة 1988 أعقب التعادل مع نادي يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة دون أهداف في مباراة الذهاب في الدور الأول الفوز عليه بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في مباراة الإياب.

2005

وفي نسخة 2005 بعد أن تعادل مع نادي ناكيفوبو فيلا الأوغندي سلبيا في لقاء الذهاب في دور الـ32 تغلب عليه بنتيجة ثقيلة سداسية نظيفة في لقاء العودة.

2006

وفي نسخة 2006 بعد تحقيق نتيجة التعادل السلبي مع نادي رينيسيمينتو من غينيا الإستوائية في مباراة الذهاب في الدور الثاني فاز عليه بنتيجة 4 أهداف دون رد في مباراة الإياب.

2007

وفي نسخة 2007 بعد الخروج متعادلا بنتيجة دون أهداف مع نادي هايلاندرز الزمبابوي في لقاء الذهاب في الدور الأول تغلب عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في لقاء العودة.

وفي نفس النسخة لكن في دور الأربعة تعادل مع نادي اتحاد طرابلس الليبي سلبيا في مباراة الذهاب بعدها فاز عليه بنتيجة هدف يتيم في مباراة الإياب.

2008

وفي نسخة 2008 بعد التعادل بنتيجة سلبية مع نادي إنييمبا إنترناشونال النيجيري في لقاء الذهاب في دور نصف النهائي تغلب عليه بنتيجة هدف وحيد في لقاء العودة.

2011

وفي نسخة 2011 بعد أن تعادل دون أهداف مع نادي زيسكو يونايتد الزامبي في مباراة الذهاب في الدور الثاني فاز عليه بنتيجة هدف يتيم في مباراة الإياب.

2012

وفي نسخة 2012 أعقب التعادل مع نادي البن الأثيوبي سلبيا في لقاء الذهاب في الدور ألأول بعدها تغلب عليه بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء العودة.

2013

وفي نسخة 2013 خرج من مباراة الذهاب في الدور الثاني بنتيجة سلبية مع نادي البنزرتي التونسي بعدها فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الإياب.

2016

وفي نسخة 2016 عقب التعادل بنتيجة دون أهداف مع نادي ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في لقاء الذهاب في الدور الأول فاز عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في لقاء العودة.

2018

وفي نسخة 2018 بعد تحقيق نتيجة التعادل السلبي مع نادي هورويا كوناكري الغيني في مباراة الذهاب في دور الثمانية تغلب عليه بنتيجة كبيرة رباعية نظيفة في مباراة الإياب.

إذن الأهلي لم يتم اقصاءه حين يتعادل خارج ملعبه سلبيا في مباراة الذهاب سوى مرتين أمام الترجي، والنجم الساحلي.