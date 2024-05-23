"فؤاد" أم "الدبيس"؟.. مَن يعوض غياب على معلول فى نهائى إفريقيا؟

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجى التونسي، المقرر لها الثامنة مساءً بعد غدٍ السبت، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، باستاد القاهرة الدولي.

وأظهرت التدريبات الأخيرة تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم أحمد نبيل كوكا العائد من الإصابة في الركبة وأحمد عبدالقادر ورضا سليم وكريم الدبيس ومحمد أفشة وياسر إبراهيم، ما أثار حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفنى قبل ساعات من المواجهة الصعبة للترجى التونسى.

وبرغم جاهزية عدد كبير من العناصر، عدا الثنائى على معلول وعمرو السولية للإصابة، وعمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلى لعدم القيد الإفريقي، إلا أن "كولر" يميل إلى بدء مواجهة الترجى التونسي بنفس التشكيل الذى لعب به مواجهة الذهاب بخلاف مركز الظهير الأيسر، حيث يفاضل بين كريم فؤاد أو كريم الدبيس ليكون بديلًا لعلى معلول فى مركز الظهير الأيسر في مواجهة بطل تونس.

وكشف مصدر مسئول، عن أن الجهاز المعاون اقترح على كولر منح الفرصة لكريم الدبيس باعتباره يجيد في هذا المركز، بينما المدير الفني يرغب في استمرار كريم فؤاد في قيادة تلك الجبهة بعد نجاحه في لقاء الذهاب برادس.

ومن المقرر أن يحسم كولر مصير الجبهة اليسرى والمفاضلة بين كريم فؤاد وكريم الدبيس، في المران الأخير مساء غدٍ الجمعة، على ملعب مختار التتش.

كولر استقر على تشكيل مباراة الأهلي أمام الترجي

وكشف مصدر مسئول، عن أن كولر استقر على العناصر التي سيبدأ بها تشكيلة مواجهة الإياب وتضم مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد أو "كريم الدبيس" ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسى تاو ووسام أبوعلي.

وعقد كولر أكثر من محاضرة مع لاعبيه بهدف تحفيظهم طريقة لعب الترجى خارج أرضه، مستعينا بمباريات بطل تونس أمام صن داونز فى بريتوريا، وكذلك أمام أسيك ميموزا فى كوت ديفوار.

وقرر المدير الفني للأهلي تعديل موعد مران الأهلى ليقام فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة؛ بسبب درجات الحرارة المرتفعة حتى لا يتأثر اللاعبون خلال التدريبات.

ونجح الفريق الأول بنادي الأهلي فى تحقيق تعادل سلبي خلال مباراة الذهاب التى أقيمت السبت الماضى بملعب حمادى العقربى برادس.