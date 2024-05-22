الأهلي يبحث عن بديل علي معلول.. وشكري في الأهلي للموسم الجديد

بدأت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي التحرك للتعاقد مع ظهير أيسر جديد في ميركاتو الصيف القادم لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الذي تعرض للإصابة في وتر أكيلس.

وأكد مصدر مسئول أن فترة غياب علي معلول بعد إجراء جراحة وتر أكيلس سيمتد لفترة تتراوح ما بين4 إلي 6 شهور بعد نجاح العملية الجراحية في وجود الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة وافقت علي تجديد علي معلول لمدة موسمين قادمين بداية من الموسم المقبل رغم غيابه 6 أشهر عن الملاعب وتأهيله في قطر أو ألمانيا بناءً على قرار محمود الخطيب رئيس النادي تقديرًا لإسهامات اللاعب طوال فترة عقده مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة طلبت البحث عن ظهير أيسر محلي بجانب عودة محمد شكري العائد من تجربته مع سيراميكا كليوباترا والمصاب بقطع في الرباط الصليبي ورفض فكرة ضم ظهير أيسر أجنبي.