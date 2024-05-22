الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يبحث عن بديل علي معلول.. وشكري في الأهلي للموسم الجديد

معلول
معلول

بدأت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي التحرك للتعاقد مع ظهير أيسر جديد في ميركاتو الصيف القادم لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الذي تعرض للإصابة في وتر أكيلس.

وأكد مصدر مسئول أن فترة غياب علي معلول بعد إجراء جراحة وتر أكيلس سيمتد لفترة تتراوح ما بين4 إلي 6 شهور بعد نجاح العملية الجراحية في وجود الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة وافقت علي تجديد علي معلول لمدة موسمين قادمين بداية من الموسم المقبل رغم غيابه 6 أشهر عن الملاعب وتأهيله في قطر أو ألمانيا بناءً على قرار محمود الخطيب رئيس النادي تقديرًا لإسهامات اللاعب طوال فترة عقده مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة طلبت البحث عن ظهير أيسر محلي بجانب عودة محمد شكري العائد من تجربته مع سيراميكا كليوباترا والمصاب بقطع في الرباط الصليبي ورفض فكرة ضم ظهير أيسر أجنبي.

الاهلى على معلول معلول محمد شكري الرباط الصليبي

مواد متعلقة

الخطيب يزور على معلول فى المستشفى بعد خضوعه للعملية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التي لا تنحني أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة