الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب يزور على معلول فى المستشفى بعد خضوعه للعملية

الخطيب وعلي معلول
الخطيب وعلي معلول

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، الإثنين، على زيارة التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمستشفى، بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها اللاعب بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين

واطمأن رئيس النادي على حالة معلول، وأكد مساندته ورفع معنوياته وتوفير كافة احتياجاته العلاجية والتأهيلية على أفضل ما يكون حتى يعود للملاعب في أحسن حالاته.

واستقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى على ضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الأهلي بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن رئيس الأهلي أعطى تعليماته إلى خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالاهتمام بعلاج علي معلول على النحو الأفضل وسفره لأداء البرنامج التأهيلي في الخارج وذلك تقديرًا لعطائه مع النادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق سوف تعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع معلول بعد غيابه عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر لها يوم 25 مايو الجاري.

جراحة ناجحة لمعلول.. ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين

 وكان علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الأهلي، قد أجرى عملية جراحية ناجحة بأحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس في مبارة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الجراحة تمت بنجاح وسوف يحصل علي معلول على راحة لمدة أسبوعين يبدأ بعدها البرنامج التأهيلي وفقًا للبروتوكول المتعارف عليه.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وصلت القاهرة،  قادمة من تونس، بعدما خاض الأهلي لقاء الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة  الفريق الأول بنادي الأهلي والترجي التونسي قد انتهت  التعادل السلبي. وتقام مباراة العودة يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

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