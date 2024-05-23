الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يفتح الباب أمام عودة محمد الننى خلال فترة الانتقالات الصيفية

محمد النني
محمد النني

كشف مصدر مسئول  داخل الأهلي النقاب عن حقيقة وجود مفاوضات مع محمد النني نجم أرسنال الذي أعلن مؤخرًا رحيله عن ناديه الإنجليزي عقب انتهاء الموسم.

وقال المصدر إن باب المفاوضات مع "النني" لم يفتح بشكل رسمي، ولكن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب ترحب بعودة اللاعب في أي توقيت، خاصة أنه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي. 

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد مفاوضات رسمية مع محمد النني لاعب أرسنال السابق وما نعلمه أن اللاعب مستمر في رحلته الاحترافية وعودته إلى الدوري المصري تبقى مؤجلة لحين إشعار آخر.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عرضت الأمر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني  لإمكانية الاستفادة من خبرات النني الطويلة في الاحتراف الأوروبي.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بنادي الأهلي سوف تجس نبض النني في مسألة العودة إلى مصر عبر بوابة القلعة الحمراء، خاصة أنه من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء الفانلة الحمراء منذ الطفولة.

 الأهلي يواصل مرانه استعدادًا لمباراة الترجي التونسي

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر واصل مرانه على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ المران بفقرات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون.

ويواصل الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريق الأول بنادي  الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.

الاهلى الارسنال محمد الننى الخطيب لجنة التخطيط الترجي كولر

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