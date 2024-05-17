مشوار دام لـ8 سنوات.. محمد الننى يعلن رحيله عن أرسنال

أعلن الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر، رحيله بشكل رسمي عن صفوف "الجانرز" عقب انتهاء الموسم الجاري بعد مشوار دام 8 سنوات.

وانضم النني إلى صفوف أرسنال في يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو أعلن رحيله عن الفريق بصورة رسمية عقب نهاية الموسم الجاري.

وشارك النني في 6 مباريات فقط مع أرسنال بواقع 96 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وقال محمد النني عبر مقطع الفيديو "النهاردة بقول مع السلامة وشكرا على كل الدعم الذي تم تقديمه لي ستظلوا في قلبي لا أستطيع أن أقول لكم كم حبي لكم ولا أستطيع نسيان دعمكم لي ومنتظركم في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل من أجل توديعكم وجها لوجه".

سيناريوهات تتويج السيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي

ويتبقى لقاءان للسيتي حيث يواجه توتنهام خارج ملعبه بينما يستضيف في الجولة الأخيرة وست هام على ملعبه ووسط جمهوره.



بينما يلعب أرسنال ضد اليونايتد على ملعب الأخير، بينما يستضيف إيفرتون في الإمارات في الجولة الأخيرة.



السيناريو الأول لتتويج السيتي هو الفوز في مباراتي توتنهام ووست هام دون النظر لنتائج مباريات أرسنال وحينها سيكون 91 محافظًا على فارق النقطتين.



السيناريو الثاني هو تعثر أرسنال اليوم وفوز السيتي على توتنهام في اللقاء المؤجل ليتوج رسميًا باللقب حيث سيصبح الفارق خمس نقاط قبل الجولة الأخيرة.



أما السيناريو الثالث هو تعادل أرسنال مع اليونايتد وفوز السيتي على توتنهام، وحينها أيضًا سيتوج السيتي قبل الجولة الأخيرة حيث سيصبح نقاطه 88 وأرسنال 84.



أما أرسنال سيكون عليه الانتظار للجولة الأخيرة للتتويج باللقب، حيث سيكون أول سيناريو حال خسارة السيتي ضد توتنهام وفوزه على اليونايتد حينها سيتصدر بفارق نقطة.



أما السيناريو الثاني هو تعادل توتنهام مع السيتي وفوز أرسنال على اليونايتد، وحينها سيتصدر الجانرز بفارق الأهداف حيث يمتلك أفضلية بفارق هدفين.



وأخيرًا حال خسارة السيتي لقائي توتنهام ووست هام، سيتوج أرسنال باللقب حال التعادل والفوز، في المباراتين المقبلتين

اقرأ ايضا.. سيناريوهات تتويج مانشستر سيتى وأرسنال بلقب الدورى الإنجليزى