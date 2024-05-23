غدًا.. كولر وكابتن الأهلى يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة الترجى فى النهائى

يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غدٍ الجمعة بستاد القاهرة.‏

ومن المقرر أن يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر للحديث عن المباراة، وآخر استعدادات ‏الأهلي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.‏

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في ‏إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎

وتعادل الفريق الأول بنادي الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي، على ستاد حمادي العقربي في رادس‎.‎‏ ‏

دوري أبطال إفريقيا.. غدًا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

وفي المقابل يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهر غدٍ الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين وانطلاق عمليات الإحماء، بخلاف الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة ‏الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل مرانه على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ المران بفقرات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة التي أشرف عليها مارسيل كولر، المدير الفني، والطاقم المعاون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.