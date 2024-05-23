الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

23 لاعبًا.. "كولر" يحشد القوة الضاربة للأهلى قبل مواجهة الترجى فى النهائى

كولر
كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، علي قائمة فريقه التي ستدخل معسكرا مغلقا، مساء غد الجمعة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له في الثامنة مساء السبت المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

وقرر مارسيل كولر استبعاد الرباعي حمزة علاء وكريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي لأسباب فنية، كما تقرر استبعاد علي معلول وعمرو السولية ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، بالإضافة إلى استبعاد محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الإفريقي.

بينما شهدت القائمة عودة كل من المالي أليوديانج وطاهرمحمد طاهر وأحمد القادر وأحمد نبيل كوكا بعد غيابهم عن لقاء الذهاب الذي أقيم في رادس السبت الماضي.

ويفاضل مارسيل كولر بين الثنائي أحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد لاختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليسرى للمارد الأحمر أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك لتعويض غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الأهلي، الذي أجري عملية جراحية  لقطع في وتر أكيلس خلال مواجهة الذهاب أمام الترجي وتأكد غيابه عن المشاركة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأحمدعبد القادر ورضا سليم وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا وأنتوني موديست ووسام أبوعلي.

يذكر أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، التي أقيمت في تونس، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الاهلى الترجي ستاد القاهرة الدولي كريم الدبيس أليوديانج كوكا

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