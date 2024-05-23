الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا يسقط "كريستو" الحريف من حسابات كولر؟

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو

أثار غياب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي عن المشاركة مع فريقه، العديد من علامات الاستفهام في الفترة الأخيرة.

وبدأت الأنباء تترد عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد استبعد اللاعب من حساباته الفنية بشكل نهائي، وطلب من إدارة النادي تسويقه للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب التونسي قد طلب تحديد مصيره داخل الفريق الأول بنادي الأهلي، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في الموسم الماضي وغيابه عن منتخبي تونس الأول والشباب بسبب عدم المشاركة.

مصدر يكشف عن إصابة كريستو

وكشف مصدر مسئول عن أن كريستو يعاني من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، ويحتاج إلى أسبوعين قبل أن يصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وأضاف المصدر أن اللاعب قد تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن الأزمة الحقيقية لـ"كريستو" مع كولر ليست على المستوى الفني ولكن لكثرة إصاباته العضيلة في الفترة الأخيرة، حيث إن آخر مشاركاته كانت في الدقيقة 84 من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب التونسي مع الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2023 أمام إنبي يوم 4/10/2023 والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وانضم محمد كريستو للفريق الأول بنادي الأهلي في موسم 2023/2022 قادمًا من النجم الرياضي الساحلي في صفقة بلغت قيمتها 360 ألف يورو تم تسويتها لمستحقات النادي من فلوس سليماني كوليبالي، الذي هرب من الأهلي وحصل وقتها الفريق على حكم ضد اللاعب وقتها.

الأهلي يواصل مرانه استعدادًا للترجي

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل مرانه على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ المران بفقرات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.

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