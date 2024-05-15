طبيب الأهلى: إصابة كريستو وغيابه عن مباراة الترجى

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، اشتكى من الإصابة بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش.

وأوضح جاب الله أن كريستو اشتكى عقب انتهاء المران من آلام في العضلة الضامة، وعلى أثرها فضل الجهاز الفني بقاء اللاعب في القاهرة.

وأشار جاب الله إلى أن كريستو سوف يخضع لفحص طبي وأشعة غدًا الخميس، على أن يبدأ مباشرة بعدها تنفيذ البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لخوض مباراة الترجي مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه الختامي على ملعب مختار التتش، قبل السفر مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس.

وجاء سفر الكابتن خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كل الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.

اقرأ أيضًا.. رغم أنباء التمرد.. الأهلي لـ"الدستور": الشناوي على رأس قائمة مباراة الترجي

