كريستو يؤجل الرد على زد لضمه فى الموسم الجديد لهذا السبب

طلب محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي تأجيل الرد على عرض فريق نادي «زد» لنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تلقيه أكثر من اتصال عقب خروجه من حسابات مارسيل كولر مؤخرًا.

وكشف مصدر مسئول لـ"الدستور"، عن أن اللاعب رفض حسم مصيره سواء بالرحيل عن الأهلي محليًا أو البحث عن نادٍ آخر في تونس أو الدوريات الخارجية.

وأضاف أن إدارة زد جددت مفاوضاتها مع إدارة الأهلي بشأن كريستو في ظل رغبة مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

ورصدت إدارة نادي زد 500 ألف دولار لشراء محمد الضاوي كريستو نجم نادي الأهلي وضمه لمدة 3 مواسم.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي غدًا

في المقابل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة إنبي غدًا ضمن مباراته المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس دون راحة وذلك بعد الفوز على فريق سيمبا التنزاني أمس الأول والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا أمس بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم على هامش فقرات المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز.

وحرص كولر على الاجتماع مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء غدٍ الإثنين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.