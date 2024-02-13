عبدالقادر ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية.. و"كريستو" يبدأ الجرى

بدأ التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للاعب؛ للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن كريستو بدأ اليوم مرحلة الجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المحدد للاعب للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن كريستو يغيب عن مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها مساء الجمعة المقبل، ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة.

عبدالقادر ينتظم في التدريبات الجماعية

في المقابل انتظم أحمد عبدالقادر لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، تعافي أحمد عبدالقادر من الإصابة العضلية التي أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأشار جاب الله إلى أن مشاركة عبدالقادر في المران الجماعي كاملا جاءت بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التي خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.