الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى اتخاذ قرارا نهائيًا بشأن رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 لجنة التخطيط طلبت من كولر منح اللاعب فرصة لنهاية الموسم

وكشف مصدر مسئول عن أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طلبت من كولر منح اللاعب فرصة لنهاية الموسم وعدم التفريط فيه حاليًا خاصة أن الفريق يشارك في أكثر من بطولة وقد يحتاج إلى كل اللاعبين المقيدين في القائمة.

وأضاف المصدر أن اللجنة طلبت من اللاعب التركيز في الملعب والابتعاد عن الأزمات، لاسيما أنه موهبة مميزة، ولكن ينقصه التركيز فقط داخل الملعب والابتعاد عن الاعتراضات على القرارات الفنية، وأيضًا السوشيال ميديا، والتي تسببت في إبعاده عن التشكيل الأساسي في الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن كولر رفض حسم مصير اللاعب بشأن بقائه تاركًا الأمر له ووكيله في البحث عن عرض، سواء محلي أو خارجي لبيعه أو الاكتفاء بإعارته قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم حسم كل العروض التي وصلت اللاعب ووكيله مع إدارة الكرة، سواء بإنهاء الإجراءات قبل غلق باب القيد أو الاعتذار عن مناقشة تلك العروض خلال الساعات المقبلة.

الأهلي يستعير محمد أبوجبل لمدة 6 أشهر

نجحت إدارة التعاقدات بالأهلى خلال الساعات الماضية فى إنهاء المفاوضات بنجاح مع إدارة البنك الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق على سبيل الإعارة، لمدة ست أشهر لتعويض غياب محمد الشناوى، الذى يغيب عن صفوف المارد الأحمر للإصابة بخلع فى الكتف لمدة 3 أشهر.

وجاء تعاقد الأهلى مع أبوجبل مقابل سبعة ملايين جنيه للبنك الأهلى بخلاف ما سيحصل عليه الحارس خلال فترة الإعارة، ومن المنتظر أن ينضم أبوجبل لتدريبات الأهلى عقب عودته مع المنتخب من كوت ديفوار التى تحتضن بطولة الامم الإفريقية حتى الحادى عشر من فبراير المقبل.

وودفع المنتخب بطولة الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، مساء أمس، بركلات الترجيح فى دور الـ 16.

أحمد عبدالقادر الاهلى الميركاتو الشتوي 2024 كولر لجنة التخطيط

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