السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأسماء.. كولر يشيد بـ4 لاعبين من ناشئى الأهلى لدعم الفريق الأول

كولر مع الجهاز المعاون
كولر مع الجهاز المعاون

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع خالد بيبو، مدير الكرة، في حضور مساعده كارلوس بيرينجير للحديث عن أفضل العناصر الشابة من اللاعبين الذين تم تصعيدهم خلال معسكر الفريق الخارجي.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن كولر ومساعده بيرينجير أبديا سعادتهما بمستوى بعض اللاعبين الناشئين في معسكر الإمارات ومنهم أحمد عابدين وإسلام عبدالله وأحمد طعيمة ومعتز محمد، وأكد الثنائي أن هؤلاء اللاعبين سيكونون إضافة قوية للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصرحات لـ"الدستور" أن كولر طلب من الناشئين استغلال المعسكر الخارجي من أجل التواجد بشكل دائم في الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين الشباب تعهدوا على بذل أقصى جهد في التدريبات من أجل إثبات ذاتهم للحصول علي الفرصة كاملة خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يختتم معسكره في الإمارات قبل العودة إلى القاهرة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا. 
وأدى الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته بعد التعادل الإيجابي مع حتا الإماراتي.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة 40 دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

كولر الاهلى معسكر الإمارات خالد بيبو إسلام عبدالله

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