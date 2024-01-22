الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض التعاقد مع مدافع نورث إيست الهندى لتعويض غياب متولى

كولر
كولر

تراجع مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن فكرة الاهتمام بالتعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث إيست يونايتد الهندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن قرار التراجع عن الصفقة لأسباب فنية خاصة بعد عدم اقتناع السويسري مارسيل كولر بإمكانات اللاعب بعد مشاهدة أكثر من مباراة بجانب تقرير محلل أداء الفيديو.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن كولر يرفض الاستعجال في التعاقد مع مدافع لحين تحديد موقف محمد عبدالمنعم عقب بطولة أمم إفريقيا بعد تأجيله تمديد عقده والتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في يناير الجاري.

وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يرغب في ضم مدافع يمتلك مواصفات فنية من أجل علاج بعض الأخطاء الدفاعية التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفريق الأول بنادي الأهلي يعاني من وجود بعض الإصابات العضلية داخل صفوفه في الخط الخلفي، مثل خالد عبدالفتاح ومحمود متولي لا سيما بعدما غاب اللاعبان عن المشاركة منذ فترة طويلة.

ياسر حمد الاهلى نورث إيست يوناتيد الهندي كولر محمود متولى

مواد متعلقة

رغم تحفظ كولر.. الأهلى يضع خطة لإفساد انتقال محمد شكرى للزمالك

نكشف موقف كولر من التعاقد مع مهاجم منتخب الجزائر للشباب

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

الأكثر قراءة

عاجل.. أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاطل يقتل عشيق زوجته بالدرب الأحمر ويحرقه بمقابر الخليفة

محمد خليفة يكتب: خطايا اتحاد الكرة وصلاح فى أزمة المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس