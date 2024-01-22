كولر يرفض التعاقد مع مدافع نورث إيست الهندى لتعويض غياب متولى

تراجع مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن فكرة الاهتمام بالتعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث إيست يونايتد الهندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن قرار التراجع عن الصفقة لأسباب فنية خاصة بعد عدم اقتناع السويسري مارسيل كولر بإمكانات اللاعب بعد مشاهدة أكثر من مباراة بجانب تقرير محلل أداء الفيديو.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن كولر يرفض الاستعجال في التعاقد مع مدافع لحين تحديد موقف محمد عبدالمنعم عقب بطولة أمم إفريقيا بعد تأجيله تمديد عقده والتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في يناير الجاري.

وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يرغب في ضم مدافع يمتلك مواصفات فنية من أجل علاج بعض الأخطاء الدفاعية التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفريق الأول بنادي الأهلي يعاني من وجود بعض الإصابات العضلية داخل صفوفه في الخط الخلفي، مثل خالد عبدالفتاح ومحمود متولي لا سيما بعدما غاب اللاعبان عن المشاركة منذ فترة طويلة.