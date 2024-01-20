السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نكشف موقف كولر من التعاقد مع مهاجم منتخب الجزائر للشباب

كولر
كولر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن ترشيح الجزائري بن أحمد كوحيلي لاعب فريق بارادو ومنتخب الشباب الجزائري مواليد 2005 على المسئولين بالقلعة الحمراء، وعلى لجنة الكشافة "الاسكاوتنج" بقيادة هاني رمزي.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن كولر أكد لإدارة الكرة أن اللاعب من المواهب لكنه صغر سنه قد يكون عائقا لانسجامه السريع مع الفريق ويتكرر سيناريو أحمد قندوسي الذي وافق النادي على إعارته الصيف الماضي إلى سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر، يضع بعض المراكز التي لها أولوية في احتياجاته الفنية خلال الفترة المقبلة، وأن الوقت ليس في صالحه للصبر على أي لاعب صغير في السن وهو مرتبط بالمشاركة في أكثر من بطولة محلية وقارية.

ويعد كوحيلي أحد المواهب البارزة في الجزائر وهو مواليد 2005 ومن هدافي الدوري الجزائري رغم صغر سنة، وشارك بصفه أساسية مع منتخب الخضر للشباب في بطولة شباب شمال افريقيا التي أقيمت مؤخرا في تونس.

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات لخوض معسكر الفريق

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ غادرت مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادا لخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة.
ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، كلف خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص بيبو، مدير الكرة بالنادي، على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر. 

بن أحمد كوحيلي بارادو الجزائري كولر أنتوني موديست هانى رمزى

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