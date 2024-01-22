رغم تحفظ كولر.. الأهلى يضع خطة لإفساد انتقال محمد شكرى للزمالك

محاولات مكثفة تجريها لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، من أجل الضغط على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للموافقة على عودة محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر المدير الفني للفريق يرفض عودة شكري إلى الأهلي من صفوف سيراميكا كليوباترا وبقائه حتى نهاية الموسم على أن يبدأ تقييمه بشكل كامل وقتها، خصوصا وأن السويسري مقتنع باستمرار كريم الدبيس وحصوله على الفرصة كاملة وأيضا إمكانية توظيف عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة التخطيط ترغب في عودة محمد شكري في يناير الجاري لتجنب انتقاله إلى الزمالك في ظل وجود مفاوضات قوية لضمه ووجود أنباء عن توقيعه سراً للقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن التحضيرات للمباراة الودية الأولى التي يخوضها أمام فريق الأخدود السعودي غدًا الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكره بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات للفترة المقبلة وتتخلل المعسكر مباراتان وديتان.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، على الاطمئنان أمس على لاعبي الأهلي الموجودين حاليًّا مع المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي اليوم في ثالث مباريات المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار، كما حرص على إجراء اتصالات للاطمئنان على لاعبي الفريق في المنتخبات الأخرى، سواء الأجانب في كأس الأمم أو لاعبو الأهلي في معسكري منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي.

الخطيب يزور معسكر الأهلي بالإمارات

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، حرص ظهر اليوم على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان بالإمارات.

واجتمع الخطيب مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وكان محمود الخطيب قد تواجد في دولة الإمارات الشقيقة قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏